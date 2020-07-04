إحصاء البحرين: ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات غير الكحولية 2.5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أوضحت الإحصائية ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 24%، وانخفاض أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.38%، وذلك نتيجة لتقدير الانخفاض الحاصل في أسعار الرحلات السياحية خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم. كما كشفت انخفاض أسعار مجموعة التعليم بنسبة 3.0% نتيجة قيام بعض المدارس الخاصة بتخفيض رسومها خلال فترة تعليق الدراسة الممتدة من أبريل ولغاية يونيو الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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