شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تحدد 52 إجراء احترازيا فى إعادة فتح خدمات "المساج والسبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت بلدية إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، 52 إجراءً احترازياً يجب اتباعها في مرحلة إعادة فتح خدمات المساج والسبا بدءاً من اليوم السبت 4 يوليو، وتم السماح للسبا والمساج بتقديم جميع خدماتها، عدا الساونا وغرف البخار والاستنشاق والجليد والجاكوزي والحمام الساخن /الحمام التركي والمغربي، داخل الفنادق ومراكز التسوق والصالونات خارج مراكز التسوق المصنفة A وB.

ووفقا لصحيفة البيان فيجب تقديم الخدمات العلاجية من خلال حجز المواعيد المسبقة فقط. وأوضحت بلدية دبي خلال تعميم أصدرته بهذا الشأن، أنه يجب زيادة دورية التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة التشغيل بعد كل استخدام أو على الأقل مرة كل ساعة، ويجب اعتماد جدول تطهير مناسب لضمان التعقيم المستمر للمنطقة المستخدمة، وتجنب أي مواد كيميائية قد تضر بصحة الأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أية حالات طبية أخرى.

ويجب أن يكون المرفق معقماً بالكامل بعد الإغلاق، وتنظيف وتطهير غرفة تقديم الخدمة ومعداتها مثل الأحجار، عجلة التدليك الأسطوانية.. إلخ، بعد كل استخدام وبين الزبائن، وتنظيف وتطهير مسند الوجه وتغيير غطائه بعد كل زبون.

كما يجب إزالة جميع التجهيزات القابلة للمشاركة بشكل متكرر والتي يصعب تنظيفها، أو ليست ضرورية لضمان نتائج المعالجة ومثال عليها: المجلات وغيرها من وسائل الترفيه، موزع المياه، مناشف اليد التي يتم إعادة استخدامها.

ويجب توفير معقمات الأيدي للزبائن في كافة المرافق والأماكن المشتركة، وتحديد مواعيد استقبال الزبائن بطريقة تتيح وقتاً كافياً بينهم لغرض إجراء التنظيف والتطهير المطلوب والحد من الازدحام، ويجب اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن الموظفين ووسائل النقل بما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة في بلدية دبي، كذلك الالتزام بجميع بروتوكولات بلدية دبي وإدارة الصحة والسلامة قبل دخول الموظفين للمبنى، كما يجب ارتداء الكمامات من قبل الموظفين في جميع الأوقات، وأن يلتزم المعالج بغسل اليدين باستمرار قبل وبعد كل زبون.

Advertisements

ومن بين الاشتراطات الاحترازية أيضاً الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي (2 متر) داخل المؤسسة عدا أثناء الخدمة التي يجري تقديمها، وتثبيت علامات أرضية في المؤسسة ولافتات تشير إلى التباعد الاجتماعي بوضوح من خلال الانتظار في منطقة الاستقبال، أو توفير مقاعد منفصلة في مناطق الانتظار بمقدار مترين على الأقل لضمان التباعد الجسدي للأفراد الذين لا ينتمون لأسرة واحدة.

ولا يسمح بإقامة التجمعات أو الحفلات في المؤسسة، ويمكن فقط للزبائن الذين يتلقون الخدمة العلاجية دخول المؤسسة وعليهم الوصول في وقت قريب من الموعد. ويجب قياس درجات الحرارة للموظفين بشكل دوري خلال اليوم وللزبائن قبل الدخول، وفي حال كانت درجة حرارة الزبون أكثر من 37.5 درجة مئوية يجب منعه من الدخول.

وبحسب الإجراءات الاحترازية يجب التأكد من قيام الزبائن بغسل أيديهم، أو استخدام المطهرات عند الدخول وبعد تلقي الخدمة العلاجية، وتنظيم دخول الزبائن إلى أماكن تبديل الملابس والخزانات والاستحمام لتجنب الازدحام، كما يجب على الزوار لبس الكمامات طوال الوقت باستثناء الفئات المعفاة والمعلن عنها في الإرشادات السابقة، وتوفير المعقمات التي تعمل تلقائياً دون لمسها في جميع أنحاء المؤسسة، وتقديم الكمامات للزوار في حال تلفها أثناء الخدمة العلاجية، ويتطلب من المؤسسة تخصيص أوعية لرمي المخلفات المستعملة، ولا يسمح بموزع المياه اليدوي في المؤسسة، ويسمح فقط بزجاجات مياه مغلفة أو ماكينات توزيع المياه.

ويتوجب على جميع المرافق التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة لمكافحة العدوى والتعقيم قبل الافتتاح وبشكل يومي ويمكن ترتيب ذلك داخلياً أو من خلال شرطة تنظيف وتطهير معتمدة يتم اختيارها من القائمة المعلنة عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي، أو عن طريق الاتصال بغرفة العمليات ببلدية دبي على رقم 8004006.

وستقوم بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.