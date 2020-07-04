شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنظم أهم معارض الأزياء فى الشرق الأوسط على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف البحرين أحد أهم معارض الأزياء والمرأة في الشرق الأوسط، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية تستعد إحدى الشركات لتنظيم الفعاليات لإطلاع معرضها العالمي للمرأة وعرض الأزياء في الفضاء الافتراضي هذا العام، بمشاركة أكثر من 500 شخصية نسائية من مختلف دول العالم من المتحدثات في شؤون المرأة ومصممات الأزياء والصحفيات والمدونات وشرائح نسوية متعددة، وذلك في الفترة 12 إلى 19 يوليو 2020، حيث يجتذب المعرض نساء ومهتمات من مختلف دول العالم، إلى جانب وزراء ومسؤولين وصناع القرار ورجال أعمال وقادة شركات وداعمين للمرأة.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس الشركة المنظمة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة إن نجاحات سلسلة المعارض التي نظمتها الشركة على مدى العقد الأخير شجعتنا على الاستمرار في تنظيم هذا المعرض رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البشرية نتيجة جائحة كوفيد 19 خاصة التى تهدد استمرار دور الأزياء ضمن تداعياتها الاقتصادية الخطرة، منوهة بأن المنتدى والمعرض الافتراضيين يشكلان بديلا ناجحا في ظل توسع المشاركين والمهتمين بهذا المعرض عاما بعد عام، حتى أضحى أحد أهم منتديات تمكين المرأة ومعارض الأزياء في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وصرحت الشيخة نورة إلى أن النسخة الافتراضية الجديدة من المعرض ستكون فريدة من نوعها، تستمر لمدة 8 أيام، وستتيح لمصممين ومصممات من مختلف أنحاء العالم عرض مجموعاتهم الفريدة وآخر ابتكاراتها في عالم الأزياء، مما سيتيح لهم جميعا تقديم ابداعاتهم إلى عدد واسع من الجمهور العالمي المهتم بصناعة الأزياء.

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وأشارت إلى أن المنتدى المرافق للمعرض سيضم متحدثات من متخصصين وأكاديميين في مجال ريادة الأعمال والمرأه ورائدات أعمال وقصص نجاح ملهمة إلى جانب مشاركة خبراء في قضايا القيادة، وذلك بهدف تعزيز الوعي وتمكين المرأة علميا ومعرفيا وتنمية مهاراتها وقدراتها ومساعدة المصممين على الوصول إلى أقصى عدد من الجماهير إلى جانب مساعدة الجمهور على متابعة أحدث الابتكارات في مجال التصميم.

وذكرت بأن التسجيل في فعاليات المعرض والمنتدى الافتراضي متاح للجميع عبر تطبيق الزووم داعية الجمهور للاستفادة من هذا الحدث لما يتيحه من منصة تسلط الضوء على موضوعات تتصل بتنمية المرأة وتهدف إلى تحفيزها على تطوير قدراتها ومهاراتها من خلال مجموعة من الخبراء والمتحدثين الدوليين ذوي السمعة الطيبة و الدعوة عامة.