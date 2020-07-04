الإمارات تحدث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبى.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامى لحكومة إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تجاوباً مع احتياجات أفراد المجتمع، تم تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى إمارة أبوظبي والسماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص كوفيد-19 وإبراز النتيجة خلال 48 ساعة من استلامها عند العودة إلى الإمارة.

وكانت أعلنت دائرة البلديات والنقل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات إعادة افتتاح بعض الحدائق والشواطئ في إمارة أبوظبي، اعتباراً من يوم الجمعة الماضية، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

يأتي إعادة افتتاح الشواطئ والحدائق العامة أمام الجمهور وأفراد المجتمع كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان عن المراحل التالية في وقت لاحق عبر كافة وسائل الإعلام وحسابات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وتشمل الحدائق العامة التي ستعيد البلديات الثلاث " بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، إلى جانب بلدية منطقة الظفرة " افتتاحها خلال هذه المرحلة كل من "حديقة أم الإمارات، ومنتزه خليفة مدينة أبوظبي، وحديقة السليمي في مدينة العين، وحديقة مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة ".. وبالنسبة للشواطئ ستقوم بلدية مدينة أبوظبي بإعادة افتتاح شاطئ الكورنيش، وشاطئ الحديريات، وبينما ستقوم بلدية منطقة الظفرة بافتتاح شاطئ المرفأ العام.

كما يأتي إعادة فتح هذه المرافق العامة ضمن حملة تحت شعار "إبدا بنفسك " أطلقتها الدائرة بهدف توفير بيئة صحية وأمنة وفق معايير تتماشى مع أفضل الممارسات التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والتي تم بموجبها وضع جميع القواعد العامة في المناطق المرئية للجمهور، بما في ذلك المداخل وغيرها من الأماكن العامة.