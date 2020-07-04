شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعدمون ثلاثة أشخاص رفضوا القتال بصفوفهم شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ثلاثة من فئة المهمشين" ذوي البشرة السمراء"، الذين رفضوا القتال بصفوفهم، في محافظة عمران شمال اليمن.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منطقة "الجرفين" التي يسكنها المهمشون بمديرية "قفلة عذر" شمال صنعاء، لاختطاف عدد من شباب هذه الشريحة بعد رفضهم الذهاب إلى جبهات القتال، وأطلقوا النار عليهم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مهمشين، وجرح عدد آخر.

وأوضحت القناة، أن المهمشين من الرجال والنساء تصدوا للحملة الحوثية، وقتلوا المشرف الحوثي المدعو /أبوعلي الخولاني/ ،الذي يقود الحملة، كما قاموا بسلب الأسلحة من بعض مرافقيه، وأسر عدد منهم.

وكان زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي أعلن -في وقت سابق- عن إطلاق مبادرة أسماها "أحفاد بلال"، بغرض حشد فئة المهمشين إلى جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعدمون ثلاثة أشخاص رفضوا القتال بصفوفهم شمال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.