شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُصدر 450 ألف رأس ماشية إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني الدكتورعلم الدين ابشر إنه جرى تصدير 450 ألف رأس من الماشية للسعودية، منذ استئناف التصدير بعد القضاء على حمى الوادي المتصدع، في فبراير الماضي.

وأشار ابشر - في مؤتمر صحفي اليوم - إلى أن استئناف صادرات الثروة الحيوانية من السودان إلى السعودية يتطلب تطعيم الماشية، ومكوثها فترة شهر في المحجر، اضافة إلى إرسال باخرة واحدة يوميا.

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وعزا إعادة عدد من بواخر صادرات الماشية السودانية من السعودية مؤخرا إلى عدم كفاءة بعض البواخر، وكونها غير مهيأة، حيث تصل إلى ميناء جدة بعد ثلاثة أيام؛ مما يسبب نقصاً في المناعة لدى الماشية، مطالبا بأهمية مراعاة المواصفات القياسية فى بواخر صادرات الماشية لضمان عدم تكرار هذه الاجراءات.

وأوضح أن تقديرات ولاية شمال كردفان (إلى الجنوب من الخرطوم) للثروة الحيوانية، وصلت 23 مليونا و500 ألف رأس ماشية، وولاية غرب كردفان 22 مليونا، مؤكدا أهمية حصر الماشية لمعرفة العدد الحقيقي للثروة الحيوانية في السودان.