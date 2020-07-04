شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: نسعى لتنظيم استفتاء شعبى على دستور جديد للبلاد خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه ليس لدى بلاده أي مشكل مع الإخوة المغاربة، ويرحب بأي مبادرة للحوار يطلقها الرباط لتجاوز التوتر. وأضاف خلال حواره مع قناة "فرنسا 24"، إنه لا وجود مشاكل مع الشعب المغربي ولا مع الملك محمد السادس.

وأفاد بأنه وبعد التصعيد اللفظى، نشهد تصعيدا أخطر إثر بناء المغرب لقاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية، لكنه رفض أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الجزائر هي الأخرى بصدد بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

وأبدى تبون رغبته في تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على دستور جديد للبلاد ينهي النظام الرئاسي بين سبتمبر أو أكتوبر، وانفتاحه على تواجد وجوه معارضة بلجنة صياغته.