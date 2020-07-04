شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائى لكورونا فى الخليل خرج عن السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى الخليل خرج عن السيطرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد اعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها فى الخليل، موضحة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و637 حالة شفاء من الفيروس.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، وفق البيان اليومى الذى نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4250 إصابة جديدة بينها 3597 إصابة نشطة.

وأشارت وزارة الصحة فى فلسطين إلى أن معظم الحالات الجديدة التى تم تسجيلها تخص الخليل، حيث تم تسجيل 2749 إصابة بالفيروس داخل الخليل حتى الآن، مما يؤكد ارتفاع حالات الإصابة داخل هذه المنطقة.