شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج فى زمن الأوبئة.. شاب بحريني يبث عقد قرانه على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وقف حفلات الزواج واقتصار بعضها مع الأهل، أعلن شاب بمملكة البحرين، يدعى علي محسن العالي، عن بثه المباشر لعقد قرانه على حساب إنستجرام ليشاركه الأصدقاء والمعارف فرحته، وفقا لصيحفة البلاد البحرينية.

وجاء في الإعلان: "عبر الإنترنت.. نبث لكم عقد قران علي ابن الحاج محسن العالي.. على كريمة الحاج حسن إبراهيم عباس، اليوم السبت ليلة الأحد 4 يوليو 2020 الساعة 8:30 مساء.. وأدام الله أفراحكم".





وكانت وزارة الصحة بمملكة البحرين أعلنت عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 64 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها.