شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالبحرين تعلن تطوير العمل بالقسم القنصلى بدءاً من 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية في البحرين عن "تطوير العمل بالقسم القنصلي للسفارة عبر رابط إلكتروني بدءاً من 12 يوليو الجاري"، بحسب صحيفة الوطن البحرينية,

وقالت السفارة في بيان: "تهدي سفارة جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها للسيدات والسادة أعضاء الجالية المصرية الكرام، وتتشرف بالإفادة بأنه في ظل إجراءات ملحة واجب اتخاذها على المستويين الصحي واللوجستي لضمان تحسين سير العمل بالقسم القنصلي والتزاماً منا بوعدنا بالعمل على تطوير وتيسير نظام العمل بالقسم القنصلي بالسفارة وربط هذا النظام بمنظومة إلكترونية ميسرة وفعالة لترتيب حجز وإدارة المعاملة أو الخدمة القنصلية، واتصال ذلك بالإجراءات الصحية والاحترازية الواجب اتباعها من قبل السفارة حماية لأعضاء جاليتنا ولقوة العمل البشري المحدودة بالسفارة والتي استمرت في أداء مهامها دون انقطاع على مدار السنوات والأشهر الماضية، ترجو السفارة الإحاطة بما يلي، سيتم تعليق العمل بالقسم القنصلي بالسفارة لمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة من 5 يوليو إلى 9 يوليو 2020، وسيعاود القسم القنصلي العمل اعتباراً من الأحد 12 يوليو 2020 لاستلام المعاملات فقط وحتى 14 يوليو 2020، وسيتم تسليم المعاملات التي تم تسلمها خلال تلك الأيام الثلاثة في اليومين التاليين 15 و 16 يوليو 2020، وعودة القسم القنصلي للعمل بنظام التسليم اليومي اعتباراً من 19 يوليو 2020".

وأوضح بيان السفارة: "نتشرف في هذا الصدد أن نعلن عن البدء في تشغيل نظام العمل بحجز المواعيد الإلكترونية من خلال خدمة حجز المواعيد في الصفحة الرسمية للسفارة على الفيس بوك، رابط صفحة السفارة الرسمية: http://shorturl.at/DLM79".

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وذكرت السفارة أنه "سوف يتم تفعيل الرابط الإلكتروني لحجز المواعيد من يوم 7 يوليو 2020. على أن يكون أول موعد اعتباراً من 8:30 صباحاً يوم الأحد 12 يوليو 2020 لاستلام المعاملات فقط".

وقالت السفارة، إنه "تقدم هذه الخدمة من قبل القسم القنصلي للسفارة إلى أعضاء الجالية الراغبين في حجز موعد للخدمات التالية وهي، إصدار جواز سفر، إصدار شهادة ميلاد، إصدار وثيقة سفر، إصدار صحيفة الحالة الجنائية، التصديقات على وثائق أو شهادات، التصديقات التجارية، إصدار توكيلات، إصدار تأشيرات للدخول الي جمهورية مصر العربية، إجراءات الزواج والطلاق، تجديد تصريح العمل".

وأوضحت السفارة، أنه "لذا يجب التسجيل من خلال الخدمة أعلاه للحصول على موعد محدد لأداء المعاملة القنصلية المطلوبة لكم، حيث ستكون هذه الخدمة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة والفعالة لحجز وإتمام أي معاملة قنصلية مطلوبة، لذا يرجى معاونة السفارة لتقديم أفضل وأسرع خدمة ممكنة". وختمت السفارة بيانها بالقول "تنتهز سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين هذه المناسبة لتعرب مجدداً عن فائق تقديرها واحترامها للسيدات والسادة أعضاء الجالية المصرية الكرام".