شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. مستشفى الفجيرة يعلن خلوه من كورونا بعد شفاء آخر مصاب بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير مستشفى الفجيرة بالإمارات أحمد الخديم، اليوم السبت، مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستشفى عقب شفائه من المرض. وكتب الخديم على "تويتر": "قمنا بتوديع آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد من المستشفى الميداني بعد شفائه بصورة نهائية من الفيروس"، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية. Advertisements وسجلت الإمارات 50857 إصابة بعد إعلانها اليوم السبت عن رصد 716 حالة جديدة بالفيروس، و3 وفيات ليبلغ مجموع الوفيات 321 حالة. وأشارت إلى تماثل 704 حالات للشفاء ليصبح مجموع الحالات المتعافية 39857 حالة.

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