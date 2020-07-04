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المشير خليفة حفتر يتفقد عدد من معسكرات القوات المسلحة الليبية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا وصورا، حول تفقد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة حفتر، لعددٍ من معسكرات القوات المُسلحة في مدينة بنغازي.

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وأوضح البيان، أن هذه الجولة تاتى ضمن عديد الجولات التي يجريها القائد العام للإطلاع على القوات المُسلحة وتجهيزاتها.

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