شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: لا أؤكد ولا أنفى بناء قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، على سؤال حول بناء قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب، قائلا: "لا أؤكد ولا أنفى". وأوضح فى لقاء تليفزيونى مع قناة فرانسي 24 الفرنسية بمناسبة ذكرى الثورة الفرنسية، أن المغرب تتجه لنوع جديد من التصعيد مع الجزائر على الرغم أن الجزائريين ليس لديهم مشكلة مع الشعب المغربى ولا الحكومة المغربية ولا ملك المغرب.

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، أن النقاشات حول الدستور متواصلة رغم انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت 200 مقترح ما بين التعديل والحذف والإضافة.

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ولفت الرئيس الجزائرى، أنه إن خفت حدة وباء كورونا فى البلاد فسوف يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد فى سبتمبر أو أكتوبر.