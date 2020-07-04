انطلاق منتدى التعاون العربي الصيني الإثنين

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

تنعقد الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي يهدف إلى التعاون ودعم السلام.

وتأسس المنتدى عام 2004، بعد زيارة الرئيس هو جينتاو إلى مقر جامعة الدول العربية، وعقدت دورته الثامنة في يوليو/تموز 2018، ويرأس الدورة الحالية الأردن والصين.

ووفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، سيبحث وزراء خارجية الدول العربية والصين خلال الاجتماع سبل تطوير المنتدى وآفاقه المستقبلية إضافة إلى التطورات الإقليمية.

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وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، علاقات التعاون بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء الأزمات الإقليمية، والاستعدادات للمنتدى.

ويضم منتدى التعاون العربي الصيني في عضويته، الصين إلى جانب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتعاون، ودفع السلام والتقدم.



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