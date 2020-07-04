وزير تونسي: مذكرة "الدستوري الحر" حول الإخوان "استئصالية"

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

اعتبر وزير أملاك الدولة في تونس غازي الشواشي، السبت، أن مذكرة "الحزب الدستوري الحر" (16 نائبا/ 217) المطالبة "بتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لائحة فاشية واستئصالية، والغاية منها بث الفتنة في البلاد".

وقال الشواشي، المنتمي إلى "التيار الديمقراطي" (22 مقعدا بالبرلمان)، في تدوينة عبر فيسبوك: "لائحة فاشية، استئصالية، الغاية منها بث الفتنة في البلاد وتعطيل مسار انتقالها الديمقراطي والمس بأمنها واستقرارها".

وأسقط مكتب البرلمان التونسي (أعلى هيئة بالبرلمان)، الجمعة، مذكرة لكتلة الحزب الدستوري الحر، "تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية"، وتطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا، وهي بذلك لن تمر إلى الجلسة العامة.

وفي وقت سابق السبت، نفذ "الدستوري الحر" وقفة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، تنديدا بما اعتبره "عنفا سياسيا" صادرا عن حركة النهضة بالبرلمان، وهو ما ترفضه الحركة.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة "الدستوري الحر" في جدال مع كتلة "النهضة"، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2019، نفذت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية بينها وبين النائبة عن "النهضة" جميلة الكسيكسي.

كما دعت موسي، في مناسبات سابقة، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن النائبة موسي، لطالما أعلنت في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.