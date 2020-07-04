برلمان العراق: تجربة سفارة واشنطن الباتريوت استفزاز

بغداد / علي جواد / الخليج 365

استنكر البرلمان العراقي، السبت، إقدام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد على تجربة منظومة صواريخ "باتريوت"، معتبرا ذلك "استفزار غير مقبول".

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان، إن "على الحكومة اتخاذ إجراء حازم يضمن إيقاف التحركات والأفعال التي من شأنها استفزاز مشاعر أبناء الشعب العراقي".

وأضاف: "قيام السفارة بإطلاق النيران في منطقة سكانية بقلب بغداد عمل غير مقبول وتحدٍ آخر ضد البلاد يضاف لجملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية في العراق".

واعتبر الكعبي أن "إطلاق نيران بحجة تجربة استخدام منظومة دفاع جوي هو أمر مخالف لكل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".

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وحتى الساعة 18:50 ت.غ، لم يصدر عن السفارة الأمريكية أو الجيش العراقي أي تعلَيق رسمي حول الممارسة الأمنية التي نفذت داخل السفارة في المنطقة الخضراء.

لكن مصدر في الداخلية العراقية أوضح، للأناضول، أن "القوات الأمريكية استخدمت الذخائر والقنابل، إضافة الى قصف جوي نفذته طائرة مسيرة بهدف تجربة منظومة باتريوت داخل السفارة الأمريكية".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "عددا من المقذوفات التي استخدمها الجيش الأمريكي سقطت بمحيط المنطقة الخضراء".

ولفت إلى أن "الممارسة الأمنية أحدثت حالة من الخوف والرعب في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء".

وكان الجيش الأمريكي أدخل مطلع العام الجاري منظومات باتريوت للدفاع الجوي بعد زيادة الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التي تتواجد فيها قواته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.