كورونا.. 4 وفيات في المغرب واليمن

الخليج 365

أعلن المغرب، السبت، تسجيل وفاتين جراء كورونا، ومثلهما في اليمن، وفق بيانين رسميين.



وأفادت الصحة المغربية بتسجيل وفاتين و534 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 169.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و822؛ منها 232 وفاة، و9 آلاف و329 حالة تعاف.



وفي اليمن، سجلت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) وفاتين و8 إصابات بالفيروس، إضافة إلى حالة تعاف واحدة.



Advertisements

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألف و248، بينها 337 وفاة، و537 حالة تعاف.



ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.



وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليونا و288 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 530 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و404 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.