الحكومة الفلسطينية "قلقة" من تزايد إصابات كورونا في الخليل

رام الله / أحمد سمير / الخليج 365
أعربت الحكومة الفلسطينية، السبت، عن قلقها من "تزايد" الإصابات بفيروس كورونا في محافظة الخليل (جنوب)، كاشفة عن إرسال وفد وزاري إلى المحافظة لبحث تلك الأزمة الأحد.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في بيان، إن "التزايد الحاصل في الإصابات المسجلة في الخليل، مقلق، ويتطلب تعاونا وتكاملا في الجهود ما بين جميع الأطراف الرسمية والشعبية".
وأضاف: "نولي اهتماما كبيرا بمحافظة الخليل، التي سجلت فيها أعلى إصابات بكورونا".
وكشف اشتية عن إرسال وفد وزاري لزيارة محافظة الخليل الأحد، لبحث أزمتها بشأن التزايد في حصيلة كورونا.
وقال إن مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الإثنين، تقرير الوفد عن الأوضاع في الخليل، وسيدرس "كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي وتمكينه من السيطرة على الوباء".
وحتى صباح السبت، وصلت حصيلة كورونا في فلسطين 4.013، منها 16 وفاة، و613 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.
وبلغت حصة محافظة الخليل وحدها من الإصابات 2.576، منها 9 وفيات، و89 حالة شفاء.
والأربعاء، أعلنت الحكومة أعلنت إغلاق محافظات الضفة (11 محافظة من ضمنها الخليل)، ابتداء من الجمعة، لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، للسيطرة على انتشار الوباء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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