اليمن.. وفاة قائد عسكري موال لـ"الانتقالي" متأثرا بجراحه

عدن / الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، المدعوم إماراتيا، السبت، وفاة قائد اللواء العاشر صاعقة بقوات الانتقالي العميد يسري الحوشبي، متأثرا بجراحه، إثر إصابته في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقبل نحو شهر، أصيب الحوشبي في معارك أبين، بين قوات الحكومة الشرعية و"الانتقالي"، وظل فاقدا للوعي في العناية المركزة بأحد مستشفيات عدن، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني الموالية لـ "الانتقالي".

وقال المجلس في البيان، إن الحوشبي "توفي بعد ظهر اليوم، متأثرا بجراحه في معارك أبين".

وتتكون قوات "الانتقالي الجنوبي" من مجموعات مسلحة، مثل "الحزام الأمني" و"قوات الدعم والإسناد" والنخبتين "الشبوانية" و"الحضرمية"، وكلها تأسست بدعم إماراتي، ويطلقون على قياداتهم مسميات وتوصيفات شبيهة بتوصيفات الجيش، مثل اللواء والفريق وغيرهما.

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ويسود الهدوء جبهات القتال في أبين منذ السبت الماضي، عقب توجيه من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للجيش بالالتزام بوقف إطلاق النار في المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام جهود السعودية لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي، واستئناف اتفاق الرياض.

وتشهد محافظة أبين، منذ 12 مايو/ أيار الماضي، قتالا عنيفا، على خلفية محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار، واستعادتها من يد قوات المجلس الانتقالي.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

وأعلن المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.