اليمن.. مساعدات "الأغذية العالمي" ترتفع 12 ضعفاً

اليمن / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في اليمن ارتفعت 12 ضعفا منذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 سنوات.

وأفادت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بأنه "منذ اندلاع القتال في اليمن قبل 5 أعوام، ارتفع عدد الأشخاص الذين يُقدم لهم برنامج الأغذية العالمي الطعام من مليون شخص شهريا إلى أكثر من 12 مليونا".

وأضاف التقرير: "هناك أكثر من 3.65 ملايين شخص شرّدوا في اليمن، وفقد الملايين مصادر رزقهم".

وعرض التقرير الأممي قصصا إنسانية لحياة 5 يمنيين أثرت فيهم تداعيات الحرب موضحا: "هؤلاء فقط من بين الملايين الذين فقدوا منازلهم وأحياءهم ووظائفهم، لكنهم لم يتخلوا عن أحلامهم".

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ولفت إلى أن "خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، تهدف لمساعدة 20.1 مليون شخص (من أصل نحو 30 مليونا هم إجمالي السكان)".

وتحدث التقرير بأن التمويل الطارئ مكن وكالات الأمم المتحدة من توسيع نطاق العمل والحيلولة دون وقوع مجاعة، ودعم الحماية وعلاج الكوليرا وغيرها من الأنشطة المنقذة للحياة".

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.