العراق.. النظام الصحي في كركوك "ماض للانهيار"

كركوك / الخليج 365
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي:
- تسجيل بين و5 و10 وفيات يومياً جراء كورونا بسبب قلة المستشفيات والمراكز الصحية
- المستشفيات لا تستطيع حتى توفير أسطوانات الأوكسجين لمرضى كورونا
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، السبت، إن النظام الصحي في محافظة كركوك (شمال) "ماض إلى انهيار".
وأشار في حديث للأناضول، إلى ارتفاع إصابات فيروس كورونا في كركوك، مؤكدا تسجيل بين 5 و10 وفيات يومية جراء الفيروس بالمحافظة، بسبب النقص في المستشفيات والمراكز الصحية.
وشدد الصالحي، وهو رئيس الجبهة التركمانية، على أن المستشفيات لا تستطيع حتى توفير أسطوانات الأوكسجين لمرضى كورونا.
ولفت إلى أن البنية التحتية الصحية في كركوك تأثرت بشكل سلبي جراء تنظيم داعش الإرهابي والحروب الداخلية.
وأوضح الصالحي أن طاولة إدارة الأزمة في كركوك فشلت في مكافحة كورونا، معربا عن قلقه من احتمال وقوع حالات "موت جماعية".
وبحسب آخر محصلة، السبت، بلغت إصابات كورونا في العراق 58 ألفا و354، توفي منهم 2368، وتعافى 31 ألفا و77، بحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس عالميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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