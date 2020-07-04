6 قتلى و15 إصابة في هجومين بالصومال

مقديشو/الخليج 365
قتل 6 أشخاص، وأصيب 15 آخرون، السبت، جراء تفجير انتحاري وهجوم بقنبلة، في منطقتين مختلفتين بالصومال.
وقال المتحدث باسم الشرطة، صادق علي، في تصريحات للصحفيين، إن التفجير وقع في مبنى الجمارك بميناء مقديشو الدولي، فيما الهجوم استهدف مطعما بمدينة بيدوا بإقليم جنوب غرب الصومال.
وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل المنفذ وإصابة 5 من قوات الأمن.
أما هجوم بيدوا فأسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 10 آخرين.
وحتى الساعة 17:30 ت.غ، لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجومين.
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