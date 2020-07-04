نائب تونسي: حركة النهضة أكثر هدوءا وانضباطا بالبرلمان

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365



قال نائب تونسي، السبت، إن "كل الملاحظين يرون أن حركة النهضة أكثر هدوءا وانضباطا في مجلس نواب الشّعب (البرلمان)".

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها نوفل الجمالي، النائب بالبرلمان عن "حركة النهضة" (54 نائبا/ 217)، إثر احتجاج نفذه "الحزب الدستوري الحر" (16 نائبا)، تضمن تنديدا بما وصفه المتظاهرون بـ"العنف السياسي" بالبرلمان.

وأضاف الجمالي، أن حركة النهضة "لم تكن طرفا في المشادات الكلامية بالبرلمان، وكنا نتمنى أن يكون الخطاب في المجلس هادئا وأقل عنفا عما هو عليه الآن".

وفي وقت سابق السبت، نفذ "الحزب الدستوري الحر" وقفة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، تنديدا بما اعتبره، "عنفا سياسيا" صادرا عن حركة النهضة بالبرلمان.

وحضر الوقفة عشرات من أنصار الحزب بقيادة رئيسته عبير موسي، وسط حراسة أمنية مشددة، بحسب مراسل الخليج 365.

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وخلال الوقفة، قالت موسي إن "العنف السياسي الذي وصلت إليه تونس خاصة داخل المؤسسة الدستورية السيادية التي تشكل العمود الفقري للنظام السياسي، خطير جدا".

وأضافت أن البرلمان "أصبح مسرحا للعنف وللبلطجة السياسية، ومسرحا لتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون وتجاوزه"، وفق تعبيرها.

يذكر أن النائبة موسي، لطالما أعلنت في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة "الدستوري الحر" في جدال مع كتلة "النهضة"، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2019، نفذت موسي اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية بينها وبين النائبة عن "النهضة" جميلة الكسيكسي.

كما دعت موسي، في مناسبات سابقة، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.