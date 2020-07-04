وقفة بترهونة للمطالبة بكشف مصير مختطفين لدى حفتر

ليبيا / الخليج 365

نظم عدد من الأطفال والنساء بمدينة ترهونة، شمال غربي ليبيا، السبت، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالكشف عن مصير ذويهم المفقودين والمختطفين من قبل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال احتلاله للمدينة، قبل طرده منها أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وناشد أهالي ‏الضحايا عقلاء المنطقة الشرقية المساهمة في الكشف عن مصير أبنائهم المختطفين خاصة بعد ورود أنباء عن تواجد بعضهم في سجون سرية بالمنطقة الشرقية، وفق مراسل الخليج 365.

وطالب الأهالي البعثة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك وإدانة من ارتكب مجازر بحق أبنائهم، وحث المعنيين في المنطقة الشرقية على تسليم مرتكبي هذه الأفعال للعدالة لمحاكمتهم.

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ورفع ذوو المختطفين لافتات طالبت بالإفراج عن ذويهم، ونددت بجرائم حفتر، بينها "يا مجرم، يا قاتل إخواني".

ووفق الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، فإنه عدد البلاغات التي سُجّلت لدى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية)، 115 بلاغا لمفقودين من بداية العدوان على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019، دون توضيح ما إذا كان هذا العدد خاص بترهونة فقط أم مدن أخرى.

وعثر الجيش الليبي على عشرات الجثث في مستشفى بترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا حفتر في 5 يونيو الماضي، وعقب ذلك قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.