كورونا.. 106 وفيات بالعراق و56 في السعودية

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن العراق، السبت، تسجيل 106 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت السعودية 56 وفاة، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الصحة العراقية بتسجيل ألفين و334 إصابة جديدة بالفيروس و106 وفيات، إضافة إلى تعافي 1.477 مريضا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 58 ألفا و354؛ منها ألفان و368 وفاة، و31 ألفا و77 حالة شفاء.

Advertisements

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 56 وفاة، و4 آلاف و128 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي ألفين و642 مريضا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 205 آلاف و929؛ بينها 1.858 وفاة، و143 ألفا و256 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى عصر السبت، 11 مليونا و233 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 530 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و374 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.