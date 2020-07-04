«التجارة» تضبط موقعاً يروج مشغولات ذهبية لماركات عالمية مقلدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة موقعاً غير مرخص لديه مشغولات ذهبية تحمل علامات تجارية مسجلة مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن المداهمة جرت بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض، والهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تم إغلاق الموقع، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.

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