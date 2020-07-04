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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. أتربة وغبار وسحب رعدية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، غدا الأحد، بمشيئة الله.
كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، سماء غائمة جزئيا على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
أما عن درجات الحرارة ليوم غد، فتوقعت الأرصاد أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، وأقل درجة 20 مئوية في محافظة أبها.
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