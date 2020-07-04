شكرا لقرائتكم خبر عن والدتي مطلقة وأعيش مع خالتي.. كيف أثبت الاستقلالية؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج “حساب المواطن” مع مواطنة قالت في سؤال وجّهته للبرنامج إن والدتها مطلقة ووالدها متوفي، وتعيش في بيت خالتها الذي لا يوجد له صك لأنه الآن في مرحلة تقاسم الميراث؛ وتتساءل المواطنة عن طريقة إثبات استقلاليتها لدى البرنامج؟.

وأوضح حساب “خدمة المستفيدين” على موقع “تويتر” أنه في حال عدم توفر المستندات لإثبات الاستقلالية فعلى رب الأسرة “الأم في حالة السائلة” إضافتها كتابع لها، عن طريق حسابها، حيث يمكن للمطلقة إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إضافة تابع يمكن إتمامها بالدخول على: تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، إضافة التابعين، ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.