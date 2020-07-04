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والدتي مطلقة وأعيش مع خالتي.. كيف أثبت الاستقلالية؟.. «حساب المواطن» يجيب

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج “حساب المواطن” مع مواطنة قالت في سؤال وجّهته للبرنامج إن والدتها مطلقة ووالدها متوفي، وتعيش في بيت خالتها الذي لا يوجد له صك لأنه الآن في مرحلة تقاسم الميراث؛ وتتساءل المواطنة عن طريقة إثبات استقلاليتها لدى البرنامج؟.

وأوضح حساب “خدمة المستفيدين” على موقع “تويتر” أنه في حال عدم توفر المستندات لإثبات الاستقلالية فعلى رب الأسرة “الأم في حالة السائلة” إضافتها كتابع لها، عن طريق حسابها، حيث يمكن للمطلقة إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إضافة تابع يمكن إتمامها بالدخول على: تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، إضافة التابعين، ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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