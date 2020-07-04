شكرا لقرائتكم خبر عن دهس طفلة بـ«منتزه الردف» في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعرضت طفلة لحادثة دهس، اليوم السبت، بمحافظة الطائف وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها للإصابة. Advertisements وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) في بيان عبر “تويتر”، “إن عدم أخذ الحيطة والحذر يتسبب بدهس طفلة في منتزه الردف بمحافظة الطائف، نتج عنه إصابتها”. وأضاف مركز 911 أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل الطفلة المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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