موريتانيا: 122 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي إصابات تصل إلى 4827

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد.
وقال مدير عام الصحة العمومية - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - إنه وبعد إجراء 748 فحصا، تم تسجيل 122 إصابة مؤكدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ مارس الماضي إلى 4 آلاف و827 إصابة مؤكدة.
وأضاف أن 40 شخصا تعافوا من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ألف و805 مصابين في حين يتابع الفان و893 مصابا علاجهم في المستشفيات، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 129 شخصا.
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