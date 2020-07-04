شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجومين الإرهابيين فى مالى والصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجومين الإرهابين، اللذين استهدفا قرى في وسط مالي وأودى بحياة العديد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين، والعاصمة الصومالية مقديشو، وكذلك التفجير الإرهابي بمدينة بيداوا الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين بجروح.

وجددت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /السبت/ - تنديدها ورفضها الشديد للعنف والإرهاب بمظاهره كافة، مؤكدة وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الصومال و مالي في محاربتهم الإرهاب والتطرف.

وتقدمت الأمانة العامة بخالص التعزية إلى أسر الضحايا وإلى الحكومة والشعب المالي و الصومالي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.