شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 1186 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى تونس، اليوم السبت، عن إجراء 491 تحليلا مخبريا من بينها 11 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للتحاليل 71689، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 تحاليل إيجابية من بينها 5 حالات إصابة جديدة وافدة و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات 1186 حالة مؤكدة، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها على "فيس بوك".

وأشارت إلى أن الحالات التى تم تسجيلها فى تونس موزعة كالآتي: 1046 حالة شفاء و50 حالة وفاة و90 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها حالة إصابة حاليا بالمستشفى.