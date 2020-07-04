شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يوجه الولاة بالاستمرار فى عملهم لحين تعيين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ولاة الولايات بالاستمرار في عملهم لحين تعيين ولاة مدنيين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم السبت، أن حمدوك اجتمع مع ولاة الولايات، وذلك بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي، الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح.

وقال صالح، في تصريح عقب اللقاء، إن الاجتماع تناول مجمل الأوضاع بالولايات المختلفة والاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود الولاة خلال الفترة الماضية في ظل التعقيدات التي ورثتها الولايات والتي خلقت معاناة كبيرة ومتباينة خاصة.

وأشار إلى أن حمدوك، تحدث عن أن بعض الولايات بها ظروف استثنائية، وأنه عبر عن شكره وتقديره لولاة الولايات.

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وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أن هناك بعض الاشكالات المعقدة في عدد من الولايات، الأمر الذي زاد العبء على الحكومة وعلى الولاة.

من جانبه .. قال اللواء ركن عبد المحمود حماد والي ولاية نهر النيل المكلف، إن رئيس مجلس الوزراء امتدح الدور الذي يقوم به الولاة في ظل التحديات المختلفة بكل تجرد ووطنية.

ودعا حماد، إلى تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والخروج تدريجياً من هذه التعقيدات والوصول لرغبة الشعب السوداني وتلبية تطلعاته، مشيرا إلى أن الولاة في هذه الفترة ينفذون عملا خدميا وأمنيا بعيداً كل البعد عن أي منعطفات أخرى، وسيعودون إلى سكناتهم متى ماتم تعيين الولاة المدنيين.