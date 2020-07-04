عقيلة صالح يزور جنيف لحث البعثة الأممية لليبيا على تطبيق مبادرة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، جنيف لحث البعثة الأممية لليبيا، على تطبيق مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد أكد محادثات في موسكو مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة.

قال وزير الخارجية الروسي إن إعلان القاهرة ومخرجات برلين ، ممكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي. وأضاف "روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية". وأوضح لافروف أن "روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس".

كما أجرى رئيس البرلمان الليبى محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.

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واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء أن حكومة الوفاق غير قانونية وأنها لم تنل الثقة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ماحدث في ليبيا لأنه اعترف بها رغم ذلك.

وقد أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى على أهمية الدور الذي يلعبه عقيلة صالح كرئيس للبرلمان والإطار الوحيد القانوني والفاعل في تهدئة التوتر في ليبيا وتسوية الأزمة.