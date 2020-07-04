شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة حوثية فوق مديرية صرواح غربى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، طائرة "مسيرة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع الجيش فوق مديرية صرواح، غربي مأرب. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إن: "أبطال الجيش الوطني أسقطوا طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مأرب شرقي البلاد".

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