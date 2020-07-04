شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الفلبين فى الكويت تعلق خدماتها أسبوعين بسبب إصابة موظف بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت السفارة الفلبينية في الكويت خدماتها أسبوعين بعد أن ثبتت إيجابية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، اعتبارا من 2 يوليو الجاري حتى 16 من الشهر نفسه بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وبحسب ما نشر موقع inquirer.net الفلبيني، جاء تعليق السفارة لخدماتها وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية، التي تطلب من الأشخاص المخالطين للشخص المصاب بـCOVID-19 وثبتت إيجابية إصابته بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأعلنت السفارة تعليق العمليات الميدانية لمكتب العمل الخارجي الفلبيني وإدارة رعاية العمال الأجانب خلال نفس الفترة، داعية الأفراد الذين لديهم مواعيد مجدولة خلال تلك الفترة إلى "انتظار مكالمة أو رسالة من السفارة، لإعادة جدولة مواعيدهم".

