شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا يبحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج فى موسكو، السبت، أوماخانوف نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي، وذلك لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين .

ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، أيضا خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، مع ليونيد إ. سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بالجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي (دوما9، وموروزوف إيغور نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للعلم والتعليم والثقافة.

وبحسب بيان صحفى لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، تم خلال اللقاء حث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.