فلسطين: 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات 4250

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /السبت/ 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4 آلاف و250 حالة، شفي منها 637، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 16 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في فلسطين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الإصابات وزعت على عدة محافظات منها 173 في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

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