شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا فى ليبيا: التدخل العسكرى الخارجى يقوض فرص الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة بريطانيا في ليبيا، أن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا يقوض فرص الحل، موضحة أن هناك تقارير تفيد بتدخل أجنبى فى حقول النفط الليبية، وذلك وفق "العربية".

وفى وقت سابق، أعربت السفارة البريطانية، عن قلقها من استمرار إغلاق الموانئ النفطية.

وفيما تسعى تركيا إلى جني الثمار من تدخلها في ليبيا لدعم اقتصادها المتعثر، حيث إن دعمها لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس في الحرب الأهلية في البلاد يضع أنقرة على رأس قائمة الدول الساعية لتقديم عطاءات لعقود بمليارات الدولارات.

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وذكرت الشركات التركية أنها تأمل في لعب دور رئيسي في إعادة بناء الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا، وقد أجرى المسؤولون الأتراك زيارات إلى طرابلس خلال الفترة الماضية للاجتماع مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني لمناقشة التعاون في مجالات مثل البناء والطاقة.