شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ338 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 338.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن الوزارة خصصت الرقم المجاني (195) من جميع المحافظات، للإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبهة بفيروس كورونا أو للاستشارة الطبية.

وتشهد البلاد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات رغم أن السلطات رفعت معظم الإجراءات الاحترازية التي كانت فرضتها لمنع انتشار الفيروس، فيما خصصت الوزارة -في وقت سابق- مستشفى "ابن رشد" للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بدمشق مركزا لعزل الحالات الإيجابية للفيروس، والتي لا تعاني من أي أعراض.