شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. اللجنة الصحية توصى بعودة الحياة لطبيعتها اعتبارا من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة الصحية فى السودان، بعودة الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما تستعد السودان لاستقبال العالقين بالخارج بسبب تداعيات الإغلاق على خلفية جائحة كورونا ويقدر عدد العالقين بالخارج من مواطني السودان ما يقرب من 15 ألف مواطن سوداني.

تعمل المنظمة الدولية للهجرة، التي دعت إلى إنشاء آليات عودة آمنة والتي توازن بين التنقل والحاجة إلى استجابة قوية للصحة العامة لـ كوفيد-19، مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتعزيز تدابير المراقبة الصحية عند نقاط الدخول بما في ذلك مطار الخرطوم الدولي ومطار بورتسودان الدولي الجديد وميناء سواكن.

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قال إبراهيم عدلان، المدير العام لهيئة الطيران المدني في السودان: "أنجز مطار الخرطوم الدولي جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المقيمين السودانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج خلال جائحة كورونا .

وأضاف عدلان " يتخذ المطار جميع الاحتياطات اللازمة امتثالاً للمبادئ التوجيهية والإجراءات الدولية التي وضعتها وزارة الصحة لفحص جميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة وعند الوصول إلى البلاد، لضمان سلامة وصحة الجميع بمن فيهم العمال والركاب".

وأوضحت المنظمة أن غالبية الراغبين في العودة إلى ديارهم هم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وقد أعطيت الأولوية للمسنين والذين يحتاجون إلى علاج طبي.