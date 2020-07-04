وزير الخارجية السعودى ونظيره الصينى يبحثان سبل دعم الشراكة الاستراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الصينى وانج يى، سبل دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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