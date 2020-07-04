شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها فى الخليل، موضحة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و637 حالة شفاء من الفيروس.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، وفق البيان اليومى الذى نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4250 اصابة جديدة بينها 3597 إصابة نشطة.

وأشارت وزارة الصحة فى فلسطين إلى أن معظم الحالات الجديدة التى تم تسجيلها تخص الخليل، حيث تم تسجيل 2749 إصابة جديدة داخل الخليل حتى الآن، مما يؤكد ارتفاع حالات الإصابة داخل هذه المنطقة.