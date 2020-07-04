شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفض مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة القبس الكويتية اليوم السبت وجود اتفاق حكومي لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد مصروفات الموازنة. ونوهت إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية.
وكشفت الصحيفة عن توجه الحكومة الكويتية إلى إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة «كورونا»، ليتم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.
وتوقعت المصادر ذاتها، تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالى 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى 20%.
وذكرت المصادر أن العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، إضافة لاتخاذ خطوات إدارية من شانها تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
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