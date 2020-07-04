شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا باتت تخشى الهزيمة العسكرية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن الخيار العسكري أمام تركيا في الشأن الليبي يواجه تعقيدات، موضحا أن تركيا باتت تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، قد أكد إن الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الوفاق وتركيا، لا يوجد فيه أي إرادة ليبية، ولا يوجد أي موافقة من الجانب الليبي عليه، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق نتيجة المذكرة التي أبرمها فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضاف خلال تصريحات سابقة، أن تركيا تستعد عسكريا لتخطي الخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينتي سرت والجفرة، طمعا في الوصول إلى منطقة الهلال النفطي الليبي، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق رفضت الالتزام بمخرجات برلين والتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق، لذلك فإنه المواجهة المباشرة والعسكرية هي الحل.

وأوضح أن تركيا ستتعرض لهزيمة نكراء في الأراضي الليبية إذا أرادت أن تتخطي الخط الأحمر الذي تم الإعلان عنه في سرت والجفرة.