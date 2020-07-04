شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: 167 حالة وفاة و3329 إصابة بين بالجاليات في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم /السبت/ أن حالات الوفاة بصفوف جالياتها في العالم بفيروس كورونا بلغت 167 حالة إضافة إلى 3329 إصابة، و1397 حالة تعاف.

وأكد فريق العمل بالخارجية الفلسطينية المختص بمتابعة رحلات العودة للعالقين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طائرة الملكية الأردنية التي تقل 312 من الفلسطينيين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى مطار الملكة علياء فجر غد الأحد.

وقال الفريق - في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم - إن الحافلات ستقل المغتربين الفلسطينيين من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة ليدخلوا إلى فلسطين، وهم الدفعة الثانية من العالقين في الولايات المتحدة الذين سجلوا في وزارة الخارجية والبالغ عددهم حتى الآن 900 عالق.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة المواطنين العالقين في فلسطين إلى أعمالهم وأسرهم في الخارج، بأن 30 مواطنا وطالبا سيغادرون صباح غد في طريقهم إلى المانيا للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، وذلك على متن طائرة الملكية الأردنية التي ستغادر عمان إلى فرانكفورت لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الدول الأوروبية.

وأشار الفريق إلى أنه جرى حل مشكلة العالقين من مواطنين وطلبة فلسطينيين في جنوب إفريقيا، حيث سيصلون على متن طائرة جنوب أفريقية مساء غد إلى الأردن، وعددهم 15 عالقا، مبينا أن هذا الإنجاز ثمرة للتنسيق المشترك بين سفارة دولة فلسطين وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جنوب أفريقيا، في عملية إجلاء مشتركة للرعايا الأردنيين والفلسطينيين.

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تسجيل 574 إصابة جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1855، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة جديدة ليبقى العدد 64.