شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 10 معلومات عن سفير البحرين الجديد.. عقب تقديم أوراق اعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم السفير هشام بن محمد الجودر أوراق اعتماد سفيرا لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء الماضى للرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية.

ويرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن سفير البحرين الجديد:

- حصل السفير هشام الجودر على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين عام 1996 – 1997، ثم حاصل على شهادة الدبلوم المشارك فى الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين 1993 – 1994، ودبلوم فى العلوم الإدارية من جامعة البحرين 2002، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم تخصص فيزياء ورياضيات 1989 – 1990.

- تولى قبل أن يعين سفيرا لمملكة البحرين فى مصر منصب وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين خلال الفترة من 14 أبريل 2015 وحتى 4 ديسمبر 2018.

- كان رئيسًا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين فى الفترة من 14 أكتوبر 2010 إلى 14 أبريل 2015.

- شغل منصب القائم بأعمال مدير عام شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة 2010، وعمل مدير إدارة شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة من 1 نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2009.

- شغل من قبل منصب رئيس للجنة الشبابية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضو اللجنة الثقافية للشباب بدول المجلس، وعضو اللجنة الاجتماعية للشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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- كان عضو لجنة تقويم وتطوير العمل الشبابى المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضوًا فى المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين.

- عضو فى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وعضو فى مجلس أمناء البحرين وكان أيضا عضوا فى اللجنة الوزارية البحرينية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام.

- عضو فى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وعضو فى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

- كان رئيسًا لمشاريع قسم الهندسة الإدارية إدارة التنظيم والقوى العاملة بديوان الخدمة المدنية من 1 سبتمبر 1998 إلى 31 أكتوبر 2002.

- عمل مهندسا بمحطتى الرفاع وسترة للكهرباء والماء 1 أكتوبر 1997 إلى 31 أغسطس 1998.