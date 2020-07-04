شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 534 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفه إلى 13822 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 534 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 13 ألفا و822 حالة، وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 734 ألفاو627 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان، أنه جرى تسجيل وفاتين جديدتين بسبب الفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 232 حالة، كما جرى تسجيل 169 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التى نجحت فى التعافى من الجائحة إلى 9329 حالة.