شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية: إصابة 5 جنود فى تفجير وقع بالقرب من ميناء مقديشو الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قيادة الشرطة الوطنية الصومالية ، إن التفجير الانتحاري الذى وقع اليوم بالقرب من ميناء مقديشو الدولي البحري، وأسفر عن إصابة 5 جنود.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" بأن قيادة الشرطة الوطنية قدمت شرحا مفصلا حول التفجير الذي وقع صباح اليوم بالقرب من بوابة مركز مصلحة الضرائب الكائن في مديرية حمر ججب بمقديشو.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية، النقيب صديق آدم علي، أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة كان يحاول تفجير مركز الضرائب إلا أن القوات الأمنية أحبطت الهجوم، حيث تجري قيادة الشرطة تحقيقا بشأن ملابساته.

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وأضاف أن الانفجار تسبب في إصابة خمسة جنود دون وقوع ضحايا.

وأشارت "صونا" إلى أن مليشيا حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة غالبا ماتنفذ مثل هذه الانفجارات الارهابية التي تسهدف المدنيين الأبرياء.