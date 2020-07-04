شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل حالتى وفاة و534 اصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 13822 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، أنه تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى الحالات المسجلة داخل المغرب إلى 13822 حالة.
وأوضحت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالتى وفاة بالفيروس، مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 232، ووصل إجمالى حالات الشفاء من الفيروس 9329 حالة، وذلك وفق اللقاء الصحفى اليومى للوزارة للإعلان عن اخر مستجدات فيروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 734627 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل حالتى وفاة و534 اصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 13822 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.