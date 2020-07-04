شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل حالتى وفاة و534 اصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 13822 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، أنه تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى الحالات المسجلة داخل المغرب إلى 13822 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالتى وفاة بالفيروس، مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 232، ووصل إجمالى حالات الشفاء من الفيروس 9329 حالة، وذلك وفق اللقاء الصحفى اليومى للوزارة للإعلان عن اخر مستجدات فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 734627 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.